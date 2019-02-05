انت الان تتابع طفلة تخترق موكب بابا الفاتيكان بالإمارات لتصافحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بابا الفاتيكان

فاجأت طفلة صغيرة، الجميع باختراقها موكب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، خلال مروره لإلقاء التحية على الحضور بالقداس الإلهي المقام بمدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رغبة في مصافحته، وأشار البابا، لقائد السيارة المكشوفة التي تقله، بالتوقف، وصافحها وقبّلها، وذلك قبل أن يترأس القداس الإلهي في استاد مدينة زايد الرياضية، الذي يشارك فيه أكثر من 135 ألف شخص أتوا من مختلف انحاء الخليج العربي ومناطق مختلفة من العالم للمشاركة في القداس التاريخي الذي تشهده الجزيرة العربية لأول مرة.

وتحتضن الإمارات من 3 إلى 5 فبراير الجاري، زيارة مشتركة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الفاتيكان، وذلك ضمن مؤتمر "الأخوة الإنسانية" الأول.لأول مرة في التاريخ، استقل شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، سيارة واحدة علاوة على الإقامة في بيت واحد خلال تواجدهما في دولة الإمارات