انت الان تتابع بسبب فنزويلا.. الكويت تُحذر من نقص النفط في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال هاشم هاشم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلبا هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا، جاء ذلك بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بي. دي. في. اس. ايه»، بهدف تقليص صادرات البلد عضو أوبك إلى الولايات المتحدة والضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو لكي يتخلى عن السلطة، بعد أن شهدت بلاده عدة احتجاجات الأيام الماضية تطالبه بالرحيل عن السلطة، والاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو، رئيسا للبلاد، وفقا لسبوتنيك.

وكانت الحكومة الفنزويلية، أعلنت أمس الإثنين، أنها ستقوم بمراجعة شاملة لعلاقاتها الثنائية مع كل دول الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت بزعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو، رئيسا للبلاد. وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية: «ستقوم حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بمراجعة علاقاتها الثنائية مع هذه البلدان