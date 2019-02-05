شكرا لقرائتكم خبر عن "حبا فى فرنسيس".. شاهد طفلة تخترق الحشود لتحية بابا الفاتيكان بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اخترقت طفلة الحشود المتواجدة لتحيه البابا فرنسيس أثناء اتجاهه الى ستاد مدينة أبو ظبى للقاء قداسه الأول أثناء تواجده للمرة الأولى فى دولة الإمارات العربية.

والتقطت عدسات المصورون التصرف العفوى الذى أقدمته عليه الطفلة لتحيه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وهو ما بادلها نفس الشعور ولمس رأسها لمباركتها بعدما أوصلها إليه أحد الحراس المتواجدون بجانبه.



الطفلة أثناء وصولها لبابا الفاتيكان

وغادر بابا الفاتيكان، الإمارات العربية المتحدة، بعد مشاركته فى أول قداس بمنطقة الخليج العربى، بحضور أكثر من 130 ألف شخص.

وكان فى وداع البابا فرنسيس، ولى عهد أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد، واستقل البابا الطائرة متوجها إلى الفاتيكان لتنتهى زيارة تاريخية للإمارات استغرقت 3 أيام.