البرلمان العربي يعقد مؤتمرا للقيادات الرفيعة المستوى لتعزيز التضامن

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وقال بيان صحفي صادر عن البرلمان العربي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الثلاثاء 5 فبراير/شباط، إنه من المقرر أن يحضر المؤتمر الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل، والأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
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وأكد رئيس البرلمان العربي، إن الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي الهام، تأتي إدراكا من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة، التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام، التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، والتي تستوجب توحيد الصف العربي، ونبذ الخلافات وتعزيز التضامن العربي المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في المنطقة العربية.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الهدف من عقد المؤتمر هو إعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي وقيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات"، التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه المقبل، الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس/آذار 2019.
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