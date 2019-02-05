المركزي اللبناني: الدولار أصبح معروضا بالسوق لشراء الليرة

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365



قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، الثلاثاء، إن الدولار أصبح معروضًا في السوق المحلية لغرض البيع والشراء، منذ تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك، خلال تصريح صحفي لـ "سلامة"، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشل عون، في قصر الرئاسة ببيروت.

وذكر حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، أن وفرة معروض الدولار في السوق المحلية، من شأنها أن "تعيد تعزيز دور العملة الوطنية في الإدخار".

وشهدت وفرة النقد الأجنبي تذبذبا خلال الشهور الماضية في لبنان، ارتفعت حدتها في الأسابيع الأخيرة، وسط ضبابية تشكيل حكومة أثرت على مختلف المناحي الاقتصادية.

وقال سلامة، إن "سندات اليوروبوندز شهدت ارتفاعاً بنسبة 10 بالمئة، عقب تشكيل الحكومة، قياساً الى الأسعار التي بلغتها سابقا".

وبعد تعثر دام قرابة 9 أشهر، توصلت القوى السياسية، الخميس، إلى تشكيلة حكومية تقدم بها سعد الحريري إلى الرئيس ميشال عون، تشمل جميع الأحزاب السياسية.