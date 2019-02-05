قنصل فلسطين في أربيل: أردوغان مؤيد لحقوق شعبنا المشروعة

أربيل (العراق) / عارف يوسف، هيمن بابان / الخليج 365

قال القنصل الفلسطيني العام لدى إقليم شمال العراق، نظمي حزوري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشعبه "أصدقاء ومؤيدون للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وفي حديث خص به الخليج 365، أشاد القنصل، بموقف تركيا المتعلق بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس قائلا: "نحترم ونقدر الموقف التركي في وقوفه ضد قرار (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، نقل السفارة من تل أبيب، إلى القدس، وعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف "لا ننسى موقف السلطان عبد الحميد في العهد العثماني (1876 - 1909) (..) عندما رفض التنازل عن فلسطين لليهود".

وبخصوص زيارة وفود من العراق لإسرائيل في 2018، قال حزوري: يجري بحث الموضوع، والتحقيق فيه بالبرلمان العراقي، حول ما إذا كانت هذه الزيارة قد تمت.

وتابع بهذا الشأن: "نحن واثقون من أنه لم يتم العثور على أي بعثة رسمية زارت إسرائيل".

وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2019، زعمت الخارجية الإسرائيلية، أن "ثلاثة وفود من العراق، ضمت 15 شخصا، زارت إسرائيل خلال العام الأخير".

وعن المزاعم بشأن العلاقة بين إسرائيل وإقليم شمال العراق، أوضح حزوري، "ليس هناك علاقة رسمية، الصحافة تتحدث أحيانا وتضخم الأمر. قد تكون هناك علاقات في القطاع الصحي، سنوات الستينات من القرن الماضي، ولكن كان محدودا".

وأضاف: "موقف الإقليم واضح من الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ودعمه ولصالح قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس، لأن القضية الفلسطينية مسألة إنسانية وكذلك هي قضية العرب والمسلمين والمسيحيين".