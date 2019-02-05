وزارة_الصحة تكشف عوامل الخطورة لمرض السرطان

الخليج - واس

أوضحت وزارة الصحة أن السرطان مرض يحدث بسبب وجود خلايا سريعة التكاثر والانتشار بشكل عشوائي في أعضاء الجسم المختلفة.

وأوضحت “الصحة” عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للسرطان أن من أشهر عوامل الخطورة في المرض ومن أبرزها التعرض الطويل لأشعة الشمس بدون وقاية، والتدخين، وتقدم العمر، والسمنة وقلة النشاط البيني، إضافة إلى العامل الوراثي، والتعرض المفرط للإشعاع والمواد الكيميائية المسرطنة.

وتأتي هذه الخطوات تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المريض، تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية 2030م.