«القداس التاريخي» يتصدر عناوين الصحف الإماراتية

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الصحف أبرزت الحكم في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث قضت محكمة عسكرية مصرية بإحالة أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم في القضية

لا تزال أصداء زيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر للإمارات، تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما استعرضت تطورات الوضع في اليمن إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "من الإمارات.. العالم على موعد مع «القداس التاريخي»"، ذكرت صحيفة "البيان" أن الآلاف يتوافدون من مختلف أنحاء العالم إلى استاد مدينة زايد الرياضية في ساعات مبكرة من نهار اليوم للمشاركة في "القداس التاريخي" الذي يحييه قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

ويمثل القداس البابوي أكبر تجمع في دولة الإمارات، حيث تحتضن المنصات الرئيسية لمدينة زايد الرياضية. وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مدينة زايد الرياضية بأبوظبي اكتست بوشاح المحبة والسلام استعدادا للقداس الذي يأتي بعد ساعات على توقيع بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،

ويمثل القداس البابوي أكبر تجمع في دولة الإمارات، حيث تحتضن المنصات الرئيسية لمدينة زايد الرياضية. وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مدينة زايد الرياضية بأبوظبي اكتست بوشاح المحبة والسلام استعدادا للقداس الذي يأتي بعد ساعات على توقيع بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وثيقة تاريخية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك والسلام العالمي. ويتوقع أن يشارك أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم في القداس البابوي، الذي يمثل أكبر تجمع في دولة الإمارات، وفق ما تقول مصادر مطلعة على عملية التنظيم. صحيفة "الاتحاد" تناولت توقيع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب إلى جانب التصدي للتطرف وسلبياته، وذلك بحضور أكثر من 400 من قيادات وممثلي الأديان وشخصيات ثقافية وفكرية من مختلف دول العالم.

وبالانتقال إلى اليمن، كشفت صحيفة "الخليج" تحت عنوان "محادثات جديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في عمان اليوم"، حيث أعلنت الأمم المتحدة في بيان، أمس الاثنين، أن ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، سيجتمعون اليوم الثلاثاء، في عمان في جولة جديدة من المباحثات بين الجانبين حول اتفاق الأسرى. وقال البيان، إن "اللجنة الإشرافية المعنيّة بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى ستجتمع في عمّان (اليوم). وتضم اللجنة ممثلين عن حكومة اليمن وعن الحوثيين، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر". وتناولت "الإمارات اليوم" الشأن اليمني تحت عنوان "الحوثيون يرفضون مقترحات كاميرت في «اجتماع البحر»"، وكشفت مصادر قريبة من اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق استوكهولم عن اتصالات واسعة، لجأ إليها رئيس فريق المراقبين الدوليين باتريك كاميرت، لممارسة ضغوط على الحوثيين للقبول بمقترحات تنفيذ الاتفاق، لكن الميليشيات رفضت الانسحاب من الموانئ والخوض في تفاصيل إعادة الانتشار، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلي الطرفين سيجتمعون، اليوم الثلاثاء، في عمان في جولة جديدة من المباحثات حول اتفاق الأسرى. وحول الأوضاع في السودان، تناولت "الإمارات اليوم" إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، عن حزمة إجراءات لمواجهة الاحتجاجات في بلاده، فيما اندلعت تظاهرات جديدة فرقتها الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع. وتفصيلاً، شملت الإجراءات التي أعلنها البشير إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر، واسترداد جميع الأراضي التي خصصت لمستثمرين كبار، والتي لم يتم استغلالها، من خلال تخطيطها وتوزيعها من جديد على المنتجين الصغار والمتوسطين والجمعيات. تناولت الصحف أيضا الحكم في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ذكرت "الاتحاد" أن محكمة عسكرية مصرية أحالت، أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم في قضية محاولة اغتيال السيسي.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة حددت جلسة السادس من مارس للنطق بالحكم في القضية التي تشير تقارير وسائل الإعلام المصرية إلى أن عدد المتهمين فيها يبلغ 292 متهماً وأنها اشتملت أيضا على وقائع هجمات في محافظة شمال سيناء المضطربة. وعقدت المحكمة العسكرية جلساتها بمعهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة.

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