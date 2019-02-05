شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة الإماراتية: استضافت دولتنا حدثا تاريخيا باحتضان أكبر قداس بالجزيرة العربية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت نورة بنت محمد الكعبى وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة فى تصريحات صحفية، على هامش حضورها القداس التاريخى الذى ترأسه البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية اليوم ؛ استضافت دولتنا حدثا تاريخيا عالميا باحتضان أكبر قداس فى الجزيرة العربية بمشاركة أكثر 135 ألف شخص من مختلف الجنسيات والثقافات.

وأضافت يعكس هذا الحدث مشهد التسامح والمحبة والتعايش وقبول الآخر بين جميع أطياف المجتمع فى الإمارات، وهو بمثابة رسالة سلام من الإمارات إلى العالم أجمع، وتأكيد على ضرورة تعزيز الحوار بين الأديان ونشر قيم التسامح.

وكان قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قد أقام اليوم صلاة قداس فى مديىة زايد الرياضية وقد حرص وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والدكتورة نورة الكعبى وزيرة الثقافة الإماراتية على المشاركة فى فعاليات القداس.