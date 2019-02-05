قتلى وجرحى من الجيش اليمني في هجوم لجماعة "أنصار الله"

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وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، بأن "مقاتلي الجماعة أغاروا على مواقع للجيش اليمني في جبهة ناطع شرق البيضاء، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الجيش اليمني".
وتمكن مقاتلو الجماعة في محافظة حجة الحدودية شمال غربي البلاد، بحسب المسيرة، من إعطاب آلية للجيش بصاروخ موجه في منطقة المزرق شمال مديرية حرض، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها.
© AP Photo / Kamran Jebreili
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن، ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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