الرئيس الجديد لفريق المراقبين الدوليين يصل صنعاء للمرة الأولى

اليمن / مراد العريفي / الخليج 365

وصل الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، الثلاثاء، إلى العاصمة اليمنية صنعاء للمرة الأولى منذ أن عينته الأمم المتحدة رئيسا للجنة إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، خلفا للهولندي المستقيل باتريك كاميرت.

ووفق مراسل الخليج 365، فإن طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلت لوليسغارد وفريقه المكوّن من 6 مساعدين، وهبطت بهم في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الإدارة الحوثية.

وقدِم الجنرال الدنماركي من العاصمة الأردنية عمّان.

والإثنين الماضي، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن تعيين لوليسغارد خلفا للهولندي كاميرت.

ومن المتوقع أن يبدأ لوليسغارد مهامه في إطار تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية ,الإدارة الحوثية خلال مشاوراتهما في السويد (6-13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي).

وسبق أن تولى لوليسغارد رئاسة بعثة الأمم المتحدة في مالي عامي 2015 و2016.

وقضى اتفاق ستوكهولم على وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين إلى خارج مدينة الحديدة؛ دون أن يتسنى تطبيقه إلى اليوم بسبب تباين في تفسير عدد من بنود الاتفاق.