شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد لتطبيق فايبر.. تعرف على أبرز مزاياه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حصل تطبيق “فايبر” للتراسل الفوري، على تحديث رئيسي جديد، والذي يحمل الإصدار Viber 10، حيث يوفر التحديث الجديد واجهة معاد تصميمها بالكامل، والتي تأتي بشكل بسيط ومميز، فضلاً عن توفير العديد من المميزات والتحسينات الجديدة.

ووفقاً لما نشره موقع phonearena الهندي، فمن ناحية التصميم، هناك ثلاثة جوانب رئيسية ستمكن المستخدمين من الحصول على وقت أسهل مع فايبر وهي تبويبات بسيطة، وسهولة الوصول، وشاشة مستقلة لإجراء المكالمات، حيث يوفر تطبيق Viber الجديد وصولاً أسهل إلى مكالماتك الخاصة والدردشات الجماعية والمجتمعات والمحتوى العام المفضل في قائمة دردشة رئيسية واحدة.

كما تتوفر حالياً ميزتان جديدتان لمستخدمي Viber وهما الدردشات ذات الأرقام المخفية ومكالمات المجموعات، فمع الدردشات ذات الأرقام المخفية في Viber Communities، سيتمكن المستخدمون من التفاعل وإرسال رسائل إلى بعضهم بعضاً دون الحاجة إلى تبادل أرقام الهواتف، ويتم التفاعل عن طريق الضغط ببساطة على ملف تعريف المستخدم في رسالة الجماعة أو من قائمة المشاركين في شاشة معلومات المجتمع.