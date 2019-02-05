"الإمارات للفضاء" تشارك في الاجتماع التأسيسي لـ"المرصد الفضائي للمناخ"

شاركت وكالة الإمارات للفضاء في الاجتماع الخاص بتأسيس "المرصد الفضائي للمناخ"، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور وكالات الفضاء العالمية، وفقا للعين الإخبارية.

وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه وفد وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام الوكالة، سلسلة من اللقاءات وجلسات النقاش والحوارات مع رؤساء وكالات الفضاء العالمية؛ لبحث إطار العمل الخاص بالمبادرة وكيفية تطبيقها، في إطار المساعي الهادفة لرسم ملامح "المرصد الفضائي للمناخ"، وتحديد أهدافه وأدواته ليتمكن من تزويد صانعي القرار بالمعلومات المطلوبة؛ لاتخاذ إجراءات فعالة من شأنها الحد من الأضرار الكبيرة الناجمة عن التغيرات المناخية.

وقال الأحبابي إن "مشاركة دولة الإمارات في تأسيس المرصد تأتي في إطار جهودها للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتطوير حلول فعالة تسهم في دعم الاقتصاد العالمي والنمو الاجتماعي، إذ تلعب وكالات الفضاء حول العالم دوراً مهماً في المساهمة بالحد من أسباب التغير المناخي عبر توفير بيانات فضائية دقيقة حول كوكب الأرض".

وأضاف: "ندرك الأهمية الكبيرة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات؛ إذ تعد المعرفة عنصراً أساسياً للتعامل مع التغير المناخي، ونفخر بتمثيلنا الدول العربية في هذا التجمع الفضائي الكبير؛ للعمل على تطوير مفهوم (المرصد الفضائي للمناخ)، خصوصاً توفر القدرات والخبرات الإماراتية في مجالات الاستشعار عن بعد، ومراقبة الأرض باستخدام مجموعة من الأقمار الصناعية الإماراتية مثل (خليفة سات) و(دبي سات-1) و(دبي سات-2) وغيرها، والمصممة جميعها لمراقبة جوانب معينة في الغلاف الجوي الأرضي، مثل مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان".

وجرى تطوير المرصد الفضائي الدولي للمناخ بمبادرة من وكالة الفضاء الفرنسية، بهدف تزويد الدول المعنية والمجتمع العلمي العالمي بجميع البيانات الفضائية المطلوبة لمراقبة البيئة والمناخ على سطح كوكب الأرض.

وتحظى المبادرة بدعم جميع الوكالات الفضائية الأوروبية، فضلاً عن دول أخرى مثل الإمارات والصين والهند وروسيا والمكسيك والمغرب.

وشاركت وكالة الإمارات للفضاء في اجتماعات وكالات الفضاء الدولية، التي انعقدت خلال "قمة الكوكب الواحد" واستضافتها العاصمة الفرنسية باريس في 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من القادة على مستوى العالم؛ وجرى خلالها اعتماد وكالات الفضاء الدولية بياناً مشتركاً بعنوان "اتفاقيّة باريس للمناخ: نحو إنشاء مرصد فضائي للمناخ"، وكانت الإمارات واحدة من الوكالات التي صادقت على هذا الإعلان.