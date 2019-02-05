تويتر تختبر إمكانية تعديل التغريدات

كشف جاك دورسي، المدير التنفيذي ومؤسس تطبيق تويتر، عن أن الشركة تختبر ميزة تعديل التغريدات بعد نشرها بسبب كثرة الأخطاء الإملائية؛ حيث ذكر أن المدة المسموحة ستكون ما بين 5 إلى 30 ثانية.
بحسب موقع Engagdet التقني، أوضح دورسي أنه تم تخصيص وقت قصير للمستخدم كي يتمكن من تعديل التغريدات حتى لا يؤثر على مغزى وطبيعة التغريدة، وفقا للعين الإخبارية.
وأشار دورسي إلى أن الشركة تدرس إمكانية إضافة خيار لرؤية التغريدة حتى لا يستغل المستخدمون ميزة التعديل بشكل سيئ ومخالف.
ولم يذكر دورسي تفاصيل أكثر ولم يكشف عن موعد إطلاق الميزة، بل ذكر أن هناك احتمالا بعدم إطلاق الميزة.
تحاول تويتر إضافة مميزات جديدة في الفترة الأخيرة في التطبيق لاستقطاب مستخدمين بشكل أكبر.
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