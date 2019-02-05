دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تستمر في تطوير الهواتف رغم تراجع الإيرادات وخسائر الشركة ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد الرئيس التنفيذي ل LG على خطط الشركة للإستمرار في المنافسة في سوق الهاتف خلال الفترة القادمة حتى مع الخسائر الكبيرة التي لحقت بالشركة والتي كشف عنها تقريرها المالي الأخير.

تواجه LG خسائر مستمرة في قسم الهاتف منذ فترة طويلة الآن، حيث وصلت خسائر الشركة في قسم الهاتف خلال العام الماضي إلى 700 مليون دولار، في الوقت الذي تحقق أقسام الشركة الأخرى الكثير من الإيرادات مما أدى إلى إنطلاق بعض التوقعات التي تشير إلى خطط LG لإغلاق قسم الهاتف بالشركة.

إلا أن Qiao Yujin الرئيس التنفيذي لشركة LG خرج بتصريحات جديدة يؤكد فيها على إستمرار الشركة في التنافس في سوق الهاتف خلال الفترة القادمة، كما أشار إلى أن قسم الهاتف يرتبط بالأقسام الأخرى للشركة من السيارات والأجهزة المنزلية لذا لا تخطط الشركة لإنهاء قسم الهاتف خلال الفترة القادمة.

يذكر أن الخسائر تلحق بقسم الهاتف في LG منذ 4 سنوات الآن، حيث إختبرت الشركة خسائر متتابعة خلال 19 ربع، وقد كانت أكبر الخسائر التي لحقت بالشركة في 2017 حيث وصلت خسائر الشركة إلى 192 مليون دولار، إلا أن الشركة بدأت في وضع توقعات بإنتعاش في مبيعات قسم الهاتف مع إنطلاق الجيل الجديد من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس.

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هذا الموضوع LG تستمر في تطوير الهواتف رغم تراجع الإيرادات وخسائر الشركة ظهر على التقنية بلا حدود.