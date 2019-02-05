شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدين التفجير الإرهابى فى العاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم الثلاثاء التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة على سوق حمرويني في وسط العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - دعم المنظمة التام لحكومة الصومال في جهودها المتواصلة؛ لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في البلاد بما يخدم مصالح الشعب الصومالي والسلام في المنطقة، وتسخيرها لإمكانياتها كافة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، معربا عن خالص المواساة للحكومة الصومالية، وعن تعازيه لأُسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

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