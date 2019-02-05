شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور زيارة رئيس السلفادور الجديد لإسرائيل ومشاركته فى طقوس يهودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الشعب الفلسطينى وقطاع عريض من العرب والمسلمين فى مختلف أنحاء العالم، لن يفرحوا بفوز نجيب أبو كيلة، الرئيس السلفادورى الجديد، صاحب الأصول الفلسطينية وذلك بسبب موقفه من إسرائيل، حيث زارها خلال شهر فبراير من العام الماضى 2018.



رئيس السلفادور فى حائط المبكى رئيس السلفادور فى حائط المبكى



رئيس السلفادور الجديد يزور حائط المبكى فى إسرائيل



نجيب أبو كيلة يزور إسرائيل خلال العام الماضى

زيارة نجيب أبو كيلة إلى إسرائيل لم تعد مجرد زيارة عادية، حيث شارك في طقوس يهودية عند حائط المبكى وجبل "هرتزل" بالقدس المحتلة، بالإضافة إلى اجتماعه مع مسئوليين إسرائيليين، كما يوضح الفيديو المرفق الذى تم نشره بشكل كبير عقب إعلان فوزه برئاسة السلفادور.

يذكر أن نجيب أبو كيلة ولد فى العاصمة سان سلفادور، من أب فلسطيني توفي منذ عامين وأم سلفادورية اسمها Olga Ortez لا تزال على قيد الحياة، ويعد بوكيلى سياسيا بارزا فى السلفادور بالإضافة إلى كونه أحد رجال الأعمال، حيث ولد فى يوليو 1981، حيث شغل منصب عمدة مدينة سان سلفادور فى عام 2015.

وأعلنت المحكمة الانتخابية، أمس أن نجيب أبو كيلة، الذي ترشح عن حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة" المحافظ، حصل على نحو 54% من الأصوات بعد فرز 45% منها.