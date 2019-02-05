وكشف معيط، أن ما وصفه بخلافات "محدودة وشكلية"، كانت وراء تأخير صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي. © Sputnik . Natalia Seliverstova وكشف وزير المالية المصري أن الاستثمارات في الموازنة العامة زادت 60% عن العام السابق. وأشار معيط إلى أن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران، بزيادة طفيفة عن هدفها السابق البالغ 5.8 بالمئة.

وشدد وزير المالية المصري، على سعي بلاده لتخفيض العجز الكلي في الموازنة العامة إلى أقل من 5 بالمئة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية المصري: نعتزم طرح حزمة من التشريعات الاقتصادية خلال أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.