بيسكوف: لقاء منفرد يجمع بوتين مع روحاني 14 فبراير في سوتشي

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "بالفعل من المخطط لقاء منفرد مع روحاني. يعقد في 14 فبراير في سوتشي على هامش الاجتماع الثلاثي حول سوريا بين بوتين وأردوغان وروحاني".

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وكان الكرملين أكد عقد قمة بين قادة روسيا وتركيا وإيران في سوتشي الروسية يوم 14 فبراير/شباط، حيث يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقاء ثنائيا مع نظيرة التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لـ"سبوتنيك"، ردا على صحة الأنباء عن عقد القمة الثلاثية واللقاء الثنائي يوم 14 فبراير، "نعم، هذا صحيح".

وجدير بالذكر أن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، كانوا قد عقدوا اجتماعا في جنيف يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حينها، ستافان دي ميستورا، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية، واتفقت الأطراف على بذل الجهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف، مطلع العام الجاري.

كما أعلن وزير الخارجية التركي، مولوود جاويش أوغلو، سابقاً، أن لقاء الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يوم 14 شباط/فبراير المقبل.

كما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الأحد، بأن الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ناقش في طهران إطلاق اللجنة الدستورية السورية.

وجاء في بيان الوزارة: "تمت مناقشة مهام التشكيل السريع وإطلاق اللجنة الدستورية السورية في جنيف، كما تم النظر في التحضير للقمة الثلاثية المقبلة في صيغة أستانا".

وكان وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، كانوا قد عقدوا اجتماعا في جنيف، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حينها، ستافان دي ميستورا، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية.