الدوحة — سبوتنيك. وقال الباكر ردا على سؤال بهذا الشأن: "نسعى لإنهاء الصفقة قبل نهاية العام". مطار "فنوكوفو" الدولي، هو مطار دولي ذو مدرجي هبوط يقع على بعد 28 كيلومترا جنوب غربي مركز موسكو. ويعد المطار واحدا من المطارات الثلاثة الرئيسية التي تخدم موسكو.

كانت هذه تفاصيل خبر "الخطوط القطرية" تنجز صفقة مطار فنوكوفو في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.