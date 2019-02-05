شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية الأرصاد، في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، من تشكيلات سحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة. وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن التنبيه يشمل: ” الدوادمي – الخرج – المزاحمية والأجزاء المجاورة لها ”، موضحة أن التنبيه سينتهي في تمام الساعة 2:00 من صباح اليوم الثلاثاء.

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