دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أضافت تويتر ما كان يطلبوه مستخدمي بيرسكوب لسنوات، وهو دعوة الأصدقاء للمشاركة والظهور في البث المباشر ليكون العرض حوارياً وأكثر تفاعلاً.

وستسمح الخدمة بدعوة حتى ثلاثة أشخاص للمشاركة في البث المباشرة ما عدا صاحب البث الأساسي، وعندما يخرج أحد المشاركين يمكن لشخص آخر الدخول مكانه.

بهذا فإن تويتر تقرب نفسها أكثر من المنافسة مع يوتيوب و تويتش في مجال البث المباشر التفاعلي وخاصة بعد أن أصبح بإمكانك بدء البث من تطبيق تويتر نفسه منذ سنة بالتالي تحول بيرسكوب إلى ميزة ضمن تويتر بدلاً من تطبيق ومنصة مستقلة.

ولم يحقق بيرسكوب التفوق الكبير نظراً لأن المستخدمين يفضلون عرض البث المباشر على منصات أكبر لديهم فيها جمهور أكثر بالتالي توجهوا إلى فيس بوك وانستغرام بدلاً من البقاء فيه.

وحاولت بيرسكوب جذب شريحة جديدة من المستخدمين الراغبين بالحديث في بث مباشر لكن بدون الحاجة للظهور شخصياً بالتالي يمكن الاكتفاء بعرض الصوت فقط كما هو الحال مع فيس بوك.

التدوينة بيرسكوب يتيح دعوة عدة أصدقاء للمشاركة في البحث المباشر ظهرت أولاً على عالم التقنية.