دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت مايكروسوفت عن استحواذها على خدمة DataSense المتخصصة في جمع وإدارة البيانات في المدارس التي تستخدم تطبيقات وخدمات متعددة في أعمالها.

تهدف مايكروسوفت من هذا الاستحواذ أن تدمج المنصة والخدمة في خدمتها Azure للحوسبة السحابية وتوفيرها للمدارس. وسيتم إدراج DataSense على طريقة منصة كخدمة PaaS حيث يمكن للمدارس عبر السحاب جمع وإدارة البيانات التعليمية وبالتالي نقل المدارس للعمل سحابياً.

تعتبر DataSense منصة رئيسية تستخدمها المدارس والهيئات التعليمية لإدخال المعلومات والبيانات وإنشاء التقارير بواسطتها لإرسالها للجهات المعنية. وتستخدم المنصة عدد كبير من الشركات لإدارة بيانات وملفات ملايين الطلاب في الولايات المتحدة.

ولم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة إلا أن شركة BrightBytes المالكة للمنصة كانت تقيم عند 120 مليون دولار عندما حصلت على آخر استثمار بقيمة 33 مليون دولار عام 2015.

وإجمالاً بكافة جولات استثمارها حصلت الشركة على أكثر من 50 مليون دولار وستواصل الآن عملها وتركيزها على منصة إحصائيات وتحليلات البيانات Clarity التي تستخدمها 25 ألف مدرسة في الولايات المتحدة.

التدوينة مايكروسوفت تستحوذ على DataSense لإدارة البيانات التعليمية ظهرت أولاً على عالم التقنية.