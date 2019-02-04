شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انتشار أعداد هائلة من الدلافين على سواحل ذهبان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف نائب رئيس هيئة الحياة الفطرية، هاني تطواني، اليوم الاثنين، تفاصيل انتشار أعداد هائلة من الدلافين على سواحل ذهبان.

وقال تطواني خلال مشاركته في برنامج “معالي المواطن”: “البلاغ الذي وصل لنا يفيد بأن هناك عدداً كبيراً من الدلافين بهذه المنطقة فالعدد كان كبيراً وغير معتاد، وتم متابعة الحالة والآن لا يتم رصد أي تجمعات للدلافين”.

وأضاف: “بعض الأحيان ينتاب بعض الدلافين، حالة غريبة، حيث تأتي إلى الشاطئ ولا تغادر، فالتجمعات الكبيرة تشكل خطراً”.