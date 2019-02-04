شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: غبار يحجب الرؤية في الباحة حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تقلبات الطقس، في منطقة الباحة، والتي تتمثل في رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تشمل: (بلجرشي- العقيق- المندق والأجزاء المجاورة.)

وأشارت الأرصاد، إلى أن الحالة الجوية تنتهي يوم غدٍ الثلاثاء الساعة 12 ظهراً.