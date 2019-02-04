شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سائق وإصابة 7 طالبات جامعيات إثر انقلاب مركبة في حائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حائل: انقلبت مركبة نقل طالبات جامعیات على طریق “حائل – جبة”، الیوم الاثنین، مما أدى إلى إصابة 7 طالبات جامعیات ووفاة السائق. وباشرت الجهات الأمنية الحادث، حيث توجهت فرق إسعافیة لعملیات فرع ھیئة الھلال الأحمر بمنطقة حائل لموقع الحادث، وقامت بنقل الطالبات المصابات إلى المستشفى.

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