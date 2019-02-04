الجبير: الاجتماع العربي الأوروبي فرصة للتشاور وتعزيز التعاون

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير إن العلاقات بين الدول العربية والدول الأوروبية تاريخية ومميزة، وأن هناك فرصا واعدة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين الجانبين، منوها بأن الاجتماع يعد فرصة للتشاور وتبادل الآراء وتعزيز التعاون لتجاوز التحديات واستغلال الفرص المتاحة.

وأضاف الجبير- خلال كلمته، اليوم الإثنين، في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل- أن المشاورات جارية مع الأشقاء في الدول العربية للتوصل إلى نتيجة تضمن الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها، وتؤدي إلى إبعاد القوات الأجنبية من الأراضي السورية وتطبيق قرار مجلس الأمن (2254)، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الجبير وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، ووزير خارجية أسبانيا جوزيب بوريل، ووزير خارجية مالطا كارميلو أبيلا، ووزير خارجية بولندا جاسيك تشابوتوفيتش.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

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