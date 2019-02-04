بالصور... حصاد وفير للقوات العراقية لما يخفيه "داعش" في باطن الأرض

أعلن مركز الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في وزارة الداخلية، وبعد ورود معلومات استخباراتية، تتمكن من ضبط 8 عبوات ناسفة لـ"داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

© Sputnik . Nazek mohamad .. القوات العراقية تدمر ما يخفيه "داعش" في باطن الأرض

وأوضح المركز، أن 3 من بين العبوات، قمعية، أما الخمس الأخرى، على شكل "جلكان بلاستيكي" صيحة، سعة 20 لتر، تحتوي مادة سيفور كانت مزروعة من قبل عصابات "داعش" الإرهابية في جزيرة غرب سامراء، التابعة لمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد.

وحسبما أكمل المركز، فإن المفارز قامت، وبجهد استخباري متواصل للكشف عن الأماكن التي تم تفخيخها من قبل عصابات "داعش" الارهابية، في محافظة كركوك، شمال بغداد، ومن خلال تفعيل عمل المصادر، رفع 4 عبوات ناسفة، وتفجير عبوتين ناسفتين، ومعالجة العبوات المتبقية دون حادث يذكر.

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وما زالت القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم التكفيري، في محافظات نينوى، وكركوك التي تعتبر من أغنى مدن البلاد نفطيا، وكذلك في منطقة الحدود العراقية السورية، ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.