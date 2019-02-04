شاب يقاضي والديه في #المحكمة بتهمة إنجابه!

صحيفة الخليج الالكترونية

قاد شاب عشريني يعيش في نيودلهي، والديه إلى المحكمة، لسبب غريب وعجيب، بسبب اعتقاده أن الناس يجب أن يمتنعوا عن الإنجاب لأن ولادة الكائنات الحية دون طلب موافقتها أمر خاطئ من الناحية الأخلاقية.

وأوضح الشاب أته ليس ضد الأطفال أو الحياة، مضيفا: “ببساطة، معتقدا أن شكل حياتنا يستحق أخذ الموافقة قبل جلب أي كائن جديد إليها.. لماذا إخضاعه لمصاعب الحياة دون رغبته وموافقته؟ هذه تسمى حياة قسرية”.

ولفت الشاب: “أريد أن أقول لكل أطفال الهند إنني أحب والدي ولدينا علاقة جيدة.. لكنهما أخرجاني إلى الوجود من أجل سعادتهما ومتعتهما، لم يطلبا رأيي.. فلماذا علي تحمل مشقة حياة لم أطلبها”.

وأبان الشاب: “أعتقد أننا يجب جميعا أن نسائل والدينا عن سبب إنجابنا.. يجب أن يكون لديهم تفسير واضح”.

يذكر أن فكرة إتيان الأبوين وإنجابهما للولد ليست جديدة، وهو مذهب قديم لديانة ” البراهمة”، والذي كان متواجدا أيضا في الهند.

وقيل: إن الشاعر العربي الشهير ” أبو العلاء المعري” ، كان يتبني هذه الفكرة، وله بيت شعر مشهور في ذلك: ” هذا ما جناه أبي.. وما جنيت على أحد”