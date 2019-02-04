شاهد ..برج خليفة يحتفى بلقاء الأخوة الإنسانية بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى برج خليفة فى مدينة دبى، بلقاء الأخوة الإنسانية، الذى جمع كلاً من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عبر موقع "تويتر" اكتساء برخ خليفة بشعار اللقاء، وكتابة عبارة "لقاء الأخوة الإنسانية" على البرج. ووقع محمد بن زايد، ومحمد بن راشد، وقداسة البابا فرنسيس وفضيلة الشيخ أحمد الطيب على حجر الأساس لبناء كنيسة البابا فرنسيس ومسجد الشيخ أحمد الطيب فى أبوظبى". كان الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، قد أكد أن كنيسة البابا فرنسيس ومسجد الشيخ أحمد الطيب، سيكونا منارتان لإعلاء قيم التسامح والسمو الإخلاقى فى دولة الإمارات.

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