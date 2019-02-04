شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية البحرينى: عجز الميزانية ينخفض 35% فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير المالية والاقتصاد الوطنى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، اليوم الاثنين، قوله إن العجز فى ميزانية البلاد انخفض 35 بالمائة فى 2018 مقارنة مع العام السابق.
وتضررت الأوضاع المالية البحرينية بشدة من هبوط أسعار النفط فى عام 2014، بينما تكافح البلاد من أجل خفض الإنفاق الحكومى، وفى الوقت ذاته تجنب حدوث غضب عام بسبب إجراءات التقشف.
وأعلنت البحرين خطة مالية فى 33 صفحة العام الماضى بعد أن وقعت اتفاقا مع جيران خليجيين لضبط أوضاعها المالية المثقلة بالديون، والتخلص من العجز فى الميزانية بحلول 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية البحرينى: عجز الميزانية ينخفض 35% فى 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.