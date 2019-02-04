وزير بحريني يكشف مقدار عجز ميزانية بلده في 2018

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نقلت وكالة أنباء البحرين، عن وزير المالية والاقتصاد الوطني، قوله إن العجز في ميزانية البلاد انخفض 35% في 2018 مقارنة مع العام الذي سبقه.
© REUTERS / HANDOUT
وأعلنت البحرين خطة مالية في 33 صفحة العام الماضي، بعد أن وقعت اتفاقا مع جيران خليجيين لضبط أوضاعها المالية المثقلة بالديون والتخلص من العجز في الميزانية بحلول 2022.
وتوقعت المنامة عجزا قدره 3.5 مليار دولار في ميزانية 2018.
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