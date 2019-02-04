وفاة فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي

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© Sputnik . Israel Defense Forces
وبحسب مصادر فلسطينية فإن الشابين وصلا إلى الحاجز وهما يستقلان دراجة نارية، عندها أطلق عليهما جنود الجيش الإسرائيلي النار بذريعة إلقاء جسم مشبوه باتجاه الجنود.
وأضافت أنه تم الوصول إلى أحد الشابين ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب الثاني.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الشاب ألقى عبوة ناسفة على حاجز الجلمة، وعندها أطلق عليه الجنود النار، ما أدى إلى وفاته.
ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات في وسط الجنود.
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