الرئيس العراقي يصادق على موازنة 2019 بعجز 23 مليار دولار

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



أعلنت الرئاسة العراقية، الإثنين، مصادقة الرئيس برهم صالح على قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي 2019، بعجز قدره 23 مليار دولار.



وصوت البرلمان العراقي، في 24 يناير/ كانون ثاني الماضي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، التي بدأت مطلع العام الجاري.



ونقلت رئاسة الجمهورية عن الرئيس صالح، تأكيده على ضرورة تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، والبدء بمرحلة البناء والإعمار.



وتقدر الموازنة الإيرادات بقيمة 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار (111.5 مليار دولار)، وإجمالي عجز الموازنة بلغ 27 ترليون دينار (23 مليار دولار). ‎



وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولارا لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا.



ولم يذكر البيان الصادر اليوم، أو بيانات سابقة للحكومة والبرلمان بشأن مشروع الموازنة، عن قنوات الاقتراض لسداد الفجوة بين الإيرادات المالية والنفقات.



كان العراق، أقر موازنة 2018 بعجز بلغ 11 مليار دولار.