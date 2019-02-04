شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين محادثات «واتس آب» بالبصمة و«Face ID» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات:

تلقى تطبيق واتس آب اليوم تحديثًا صغيرًا ولكن مهمًا، والذى سيجعل محادثاتك أكثر أمانًا، إذ أصبح بإمكانك منع أى شخص من فتح التطبيق دون علمك، وقفله باستخدام ميزة Face ID أو بصمة الاصبع Touch ID .

ووفقا لموقع Phonearena الهندى، بمجرد تمكين ميزة الحماية الجديدة من داخل التطبيق، سيطلب واتس آب منك فى كل مرة تقوم فيها بفتحها استخدام بصمة إصبعك أو التعرف على وجهك، حتى تتمكن من الوصول إلى المحادثات واستخدام التطبيق بسهولة.

وللاستفادة من ميزة الأمان الجديدة على هاتفك الأيفون، كل ما عليك هو التوجه إلى الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية والتأكد من تمكين قفل الشاشة.