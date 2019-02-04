شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يكشف عن توقعاته لتحركات «الكتلة الباردة» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس المملكة خلال الأيام المقبلة، وخاصة تحركات الكتلة البادرة في أنحاء المملكة المختلفة.

وقال “الحصيني” عبر “تويتر”: “نلاحظ أن الكتلة الباردة تعمقت حتى الرياض والشرقية، وهي تجثم على الشمالية والجوف وحائل، ومتوقع استمرارها حتى الخميس”.

وأضاف: “في حين أن المنطقة الغربية بعيدة عن تأثير الكتلة الباردة”.