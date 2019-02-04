نصر الله: حزب الله لن يستخدم أموال وزارة الصحة لمصلحته الخاصة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يتحدث الى مؤيديه عبر شاشة في بيروت يوم 14 أغسطس 2018

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الاثنين إن الحزب لن يستخدم أموال وزارة الصحة لمصلحته الخاصة، وإن وزير الصحة الجديد مقرب من حزب الله المدعوم من إيران لكن ليس عضوا في الحزب.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني ”هذه وزارة لكل الشعب اللبناني“.

كانت الولايات المتحدة قد طالبت الحكومة اللبنانية الجديدة الأسبوع الماضي بضمان عدم ذهاب موارد الحكومة لدعم حزب الله بعد حصوله على ثلاث وزارات بالحكومة الجديدة من ضمنها وزارة الصحة.