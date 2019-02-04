مقتل جنديين عراقيين اثنين في انفجار شمال غرب الموصل

أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الاثنين، مقتل جنديين اثنين آثر انفجار عبوة ناسفة شمال غرب الموصل400/ كيلومترا شمال بغداد.
وقال الرائد جمال الأعرجي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن"جنديين اثنين قتلا عصر اليوم بالحال آثر انفجار عبوة ناسفة عند مدخل معسكر الكسك/ 110كيلومترا شمال غرب الموصل،،مشيرا إلى أنه تم تسليم جثتيهما للطب العدلي في الموصل.
ومازالت مناطق محافظة نينوى وخاصة تلك المجاورة للحدود مع سورية، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش النائمة التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل ضد القوات العراقية والمدنيين وتقوم بزرع العبوات الناسفة وتفجير السيارات المفخخة، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي الانتصار عسكريا على تنظيم داعش نهاية عام 2017 .
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