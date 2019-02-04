صحف الإمارات: البابا والإمام في منارة التسامح

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الصحف أوضحت أن لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، عقدت اجتماعها برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت وحضور ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين على متن سفينة الأمم المتحدة

تصدرت زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان للإمارات عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، كما استعرضت الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وصل أمس في زيارة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق ثلاثة أيام، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدمت مجموعة من الأطفال باقات من الورود ترحيباً بزيارة ضيف البلاد.

في حين وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى البلاد في وقت سابق، وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتحت عنوان "الإمارات تحتضن عناق الأديان"، أوضحت صحيفة "البيان" أن الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور

في حين وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى البلاد في وقت سابق، وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتحت عنوان "الإمارات تحتضن عناق الأديان"، أوضحت صحيفة "البيان" أن الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الإمارات، تشهد عقد لقاءً تاريخيا بين الرمزين الدينيين الكبيرين على أرض الدولة، للتباحث في سبل تعزيز التعايش والتآخي عالمياً، وإطلاق مبادرة مشتركة تبشر بفجر جديد للبشرية.



وتناولت صحيفة "الخليج" تلك الزيارة التاريخية تحت عنوان "البابا والإمام في منارة التسامح"، حيث أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة الزيارة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كانت، وستظل منارة للتسامح والاعتدال والتعايش، وطرفاً أساسياً في العمل من أجل الحوار بين الحضارات والثقافات، ومواجهة التعصب والتطرف أياً كان مصدرهما، أو طبيعتهما تجسيداً للقيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها، وما يتميز به شعبها منذ القدم من انفتاح ووسطية.

فيما ذكرت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان ""دار زايد".. وطن الإنسانية والتسامح"، أن الزيارة التاريخية والاستثنائية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والتي بدأت أمس بوصولهما إلى العاصمة أبوظبي، أكدت ريادة دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار مع الآخر، حيث يعكس تنظيم المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في "دار زايد" مصداقية دور دولة الإمارات كونه مشروعاً حضارياً إنسانياً متكامل الأبعاد، وجسراً يربط بين مختلف المجتمعات والحضارات الإنسانية الساعية للسلام والتنمية والتعاون والبناء.



وبالانتقال إلى اليمن ، وتحت عنوان "الحوثيون يماطلون حول تثبيت هدنة الحديدة في اجتماع السفينة"، أوضحت "الخليج" أن لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، عقدت أمس، اجتماعها برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت وحضور ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين على متن سفينة الأمم المتحدة في البحر الأحمر، فيما وصلت إلى الرياض طائرة تحمل على متنها جثامين خمسة من ضحايا العمل الإنساني للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن.

ويماطل الحوثيون في تنفيذ بنود اتفاق استوكهولم، بهدف تحويل الالتزامات التي وقعَوا عليها إلى ثمن نهائي لإنهاء الحرب وإقرار المجتمع الدولي والتحالف والحكومة بسياسة الأمر الواقع، التي تمنحهم الحق في بسط نفوذهم على المحافظات الشمالية.



فيما سلطت "الاتحاد" الضوء على وفاة نائب رئيس هيئة الأركان اليمني صالح الزنداني الأحد، متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي في هجوم بطائرة مسيّرة شنه المتمردون الحوثيون على أكبر قاعدة عسكرية في اليمن.

وكتب وزير الدفاع اليمني معمر الإرياني، عبر تويتر "اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة يرتقي شهيداً أثناء تلقيه العلاج اثر إصابته في التفجير الإرهابي بقاعدة العند".

وكان الزنداني من بين 11 شخصاً أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة في 10 يناير على عرض عسكري في القاعدة الواقعة في لحج، على بعد حوالى 60 كلم شمال عدن، ثاني أكبر المدن اليمنية.

وحول تطور الأوضاع في السودان، أفادت "الإمارات اليوم" بأن الرئيس السوداني عمر البشير، تعهد أمس، بالعمل على تطوير المناطق الريفية.

وفي حين نفي حزب المؤتمر الوطني الحاكم وجود أي اتجاه داخل الحزب لعدم إعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مسيرات جديدة في مختلف المناطق السودانية للمطالبة برحيل الحكومة، مؤكدًا أن العودة إلى المنازل تعني الموت جبناً.



وتحت عنوان "ترامب يريد إبقاء قوات أمريكية في العراق لمراقبة إيران"، أوضحت "الخليج" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال: إن "احتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في العراق أمر مهم حتى يمكنها مراقبة إيران"، مشيرًا الى أن الاستخبارات الأمريكية أخطأت في تقييمها لقدرات العراق تحت رئاسة صدام حسين، فيما هدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، بأن البرلمان العراقي سينهي الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ووجود المستشارين والمدربين الأمريكيين في العراق.

وأضاف ترامب في مقابلة بثتها شبكة (سي.بي.إس) أمس الأحد، أن الولايات المتحدة أنفقت مبلغاً باهظاً على إقامة قاعدة في العراق.

وتابع في مقتطفات من المقابلة «ربما نحتفظ بها أيضاً.. وأحد الدوافع وراء رغبتي في الاحتفاظ بها هو أنني أريد مراقبة إيران على نحو ما، لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية»، رغم الاتجاه نحو خفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.



وفي فنزويلا، ذكرت "البيان" أن باريس وصفت اقتراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يتمسك بموقفه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بـ"المهزلة"، ردًا على ضغوط المعارضة والغرب، فيما انتهت، أمس، مهلة حددتها ست دول من الاتحاد الأوروبي للدعوة إلى انتخابات رئاسية.

وكانت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال وبريطانيا أمهلت مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة تحت طائلة الاعتراف بمعارضه خوان جوايدو رئيسًا.