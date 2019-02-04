لحوم الحمير في الجزائر.. بين التحليل ونهب الثروات

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عودة استيراد لحوم الحمير أثارت جدلا واسعا بين الجزائريين الرافضين لذلك، متسائلين عن جدوى استيراد عودة مواد تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم الغذائية ستؤدي لاستنزاف عملة صعبة

بعد حظر استيراد لحوم الحمير في الجزائر ضد مجموعة من السلع التي تم وقف استيرادها منذ ما يقرب من عام، جاء قرار إلغاء ذلك الحظر عن لحوم الحمير ليثير غضب الجزائريين. وأدى حظر استيراد 851 سلعة العام الماضي إلى خفض فاتورة الواردات إلى 38.24 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2018 مقارنة بسابقه، حسبما أظهرت بيانات رسمية، إلا أن قرار عودة الاستيراد سيرفع من فاتورة الواردات مرة أخرى. استيراد لحوم الحمير في الجزائر، اكتُشف بعد أن تم ضبط كميات كبيرة من لحوم الحمير في الأسواق الجزائرية مؤخرا، موجهة للاستهلاك البشري على أنها لحوم أبقار

يأتي ذلك في الوقت الذي تعثر فيه أجهزة الأمن بصفة دورية على "مذابح سرية" للحمير، وتصادر اللحوم قبل توزيعها على المطاعم ومحال الجزارة. وسمحت وزارة التجارة في قرار لها، باستيراد عدة بضائع، سبق حظرها بسبب الضغوط على المالية العامة الناتج عن هبوط إيرادات النفط والغاز، وشملت القائمة لحوم الخيول والحمير والبغال

يأتي ذلك في الوقت الذي تعثر فيه أجهزة الأمن بصفة دورية على "مذابح سرية" للحمير، وتصادر اللحوم قبل توزيعها على المطاعم ومحال الجزارة. وسمحت وزارة التجارة في قرار لها، باستيراد عدة بضائع، سبق حظرها بسبب الضغوط على المالية العامة الناتج عن هبوط إيرادات النفط والغاز، وشملت القائمة لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة أو المجمدة. «بوتفليقة» يستبق الانتخابات الرئاسية بالتضحية بالقيادات العسكرية

فتوى التحليل فتوى التحليل وردا على الجدل الذى أثاره قرار رفع وزارة التجارة الجزائرية حظر استيراد تلك اللحوم، أصدرت النقابة الوطنية للزوايا الأشراف فى الجزائر، بيانا تحلل فيه أكل لحوم الحمير والبغال، تحت دعوى أنه لا ضرر فيه. وقالت النقابة فى بيان لها نشرته على صفحتها على فيسبوك: "هناك من راسل النقيب يسأل عن موضوع بزعمهم إثارة تساؤلات بالنسبة لأكل لحم الحمير والبغال والذى رخصت له وزارة التجارة بالاستيراد، ونحن نراه لا فيه ضرر ولا ضرار، وإنما مكروه فقط فى صوته، وهذه الحيوانات هى وحشية بطبيعتها"، بحسب "الشروق". وبالعودة إلى دار الإفتاء المصرية حول ذلك، سنجد أن هناك فتوى قديمة لدار الإفتاء المصرية، أشارت فيها إلى أن أكل لحم الحمير جائز مع الكراهة، وذلك حسب قول عند المالكية، ثانيهما يؤكد عدم جوازه، مع حرمته فى باقى المذاهب، مشيرة إلى أنه بالنسبة لأكل الخيل فإنه يحل أكله مع الكراهة التنزيهية عند أبى حنيفة، بينما هو مباح عند الحنابلة والشافعية، وفي رواية للمالكية، كما يرى بعض المالكية كراهية أكله، ويرى البعض حرمته. مصدر مسؤول بوزارة التجارة، أكد أن قرار استيراد لحوم الحمير والخيول "ليس جديدا وجاء ليسهل نشاط ومهام مسيري حدائق الحيوانات، والتي تستعمل هذه النوعية من اللحوم في إطعام بعض الحيوانات المفترسة، كما أنه موجه إلى المطاعم الآسيوية التي تنشط في الجزائر وتعرف إقبالا من الصينيين والكوريين المقيمين في البلاد". سياسة التقشف تشعل الشارع الجزائري.. وبوتفليقة يعلن التحدي

استنزاف العملة استنزاف العملة عودة استيراد لحوم الحمير أثارت جدلا واسعا بين الجزائريين، الذين تساءلوا عن جدوى استيراد عودة مواد تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم الغذائية، وما فائدة استنزاف العملة الصعبة في أشياء لا تنفعهم. بين الغضب والسخرية استقبل الجزائريون قرار الحكومة حيث عبروا عن رفضهم للقرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل أحد النشطاء قائلا "هل الجزائريون يستهلكون هذه المواد الغذائية المثيرة للاشمئزاز والمحرمة دينيا وقانونيا، أم أنها كانت حاضرة على موائدهم دون أن يعلموا بذلك؟ لماذا لا يتم استيراد الأدوية المفقودة للمرضى وما ينفع المواطنين؟". بعد «لقاء الخصوم».. هل يشارك الجيش في «الانتقال الديمقراطي» بالجزائر؟



كما تساءل آخر حول سماح الحكومة باستيراد لحوم البغال والحمير بالعملة الصعبة وهي متوفرة داخل الجزائر، التي لها الاكتفاء الذاتي منها، إذا كان فعلا يتم استيرادها لصالح الجالية الآسيوية المقيمة في الجزائر. وجاءت تعليقاتهم الغاضبة مشوبة بقدر من السخرية؛ فكتب أحد المغردين عبر تويتر: "علاش نستوردو لحوم الحمير والبغال وحنا عدنا مسؤولين ندبحووهم وخلاص" ، بينما اعتبر آخر ذلك شكلا من أشكال نهب الثروات. «الحكومة الافتراضية» بالجزائر.. هل ستكون بداية لنهاية «أويحيى»؟

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