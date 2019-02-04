التحالف العربي يستهدف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أكد المتحدث باسم تحالف العسكري في اليمن العقيد تركي المالكي أن التحالف يستهدف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء... مضيفًا أن التحالف استهدف خبراء طائرات مسيرة إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء.

وعرض المتحدث باسم التحالف صورا للطائرة الدرون إيرانية الصنع التي أسقطها ودمرها التحالف. وكشف عن أن التحالف حدد توقيت التدريبيات ثم استهدف الموقع العسكري للحوثيين في محافظة ذمار.

وقال العقيد تركي المالكي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في الرياض اليوم الاثنين إن "ميليشيا الحوثي قامت بإنشاء معسكرات شرق محافظة الحديدة في خرق لاتفاق السويد"... مضيفا أنه تم إعطاء 448 تصريحا للسفن لدخول الموانئ اليمنية.

وأكد المالكي أن الحوثيين يتخذون المدنيين دروعاً بشرية، مشيرا إلى أن التحالف يعمل بشكل دائم على تجنب أي ضحايا مدنيين أثناء العمليات قائلا "استهدفنا في 23 من يناير الماضي مقاتلين حوثيين ومدربين في محافظة ذمار".

وقال المالكي إن غارات التحالف قتلت 181 عنصرا في موقع تدريبات الحوثيين في المحويت يوم 23 يناير، مشيرًا إلى حرص التحالف وفق المعلومات الاستخباراتية على عدم وجود أي أطفال في معسكرات الحوثيين.

وأكد المتحدث أن قيادة التحالف العربي تعمل على تسهيل دخول السفن إلا أن جماعة الحوثي تعرقل حركتها في ميناءي الصليف ورأس عيسى.