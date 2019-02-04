بحضور الملك... افتتاح منشأة عسكرية بتمويل سعودي في الأردن (صور)

© Sputnik . Sergej Guneev نشرت الصفحة الرسمية للسفارة السعودية في عمان صورا، قالت إنها ترصد لحظات افتتاح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لعمليات التوسعة في مستشفى الملكة علياء العسكري في عمان، الذي يجري العمل فيه منذ سنوات. وحضر الافتتاح الأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير السعودية لدى الأردن، حسبما ذكرت الصحيفة السعودية. وبلغت تكلفة عمليات التوسعة للمستشفى نحو 37 مليون دينار أردني، وبدأ المستشفى استقبال المرضى. وتشارك السعودية بجزء كبير من تكاليف عمليات التوسعة داخل المستشفى، بمنحة مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية. ولفتت الصحيفة إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى، بعد التوسعة، زادت من 237 إلى 405 أسرة مجهزة بأحدث التقنيات الخاصة برعاية المرضى.

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