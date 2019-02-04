أمير قطر يعلق على زيارته العاجلة إلى الكويت

ووصل أمير قطر إلى دولة الكويت صباح اليوم الإثنين، واستقبله والوفد الرسمي المرافق له، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر "بيان" صباح اليوم، وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأقام أمير الكويت مأدبة غداء على شرف أمير قطر، والوفد الرسمي المرافق له، وفقا لوكالة "كونا".

ونشر أمير قطر تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها، "لقائي بسمو أمير الكويت كان وديا وأخويا وسعدت بالمشاعر التي لمستها من الأشقاء الكويتيين".

وتابع تميم، "تجمعنا بالأخوة في الكويت رؤى مشتركة حول مختلف الملفات، خاصة الحاجة لاستعادة اللحمة بين شعوبنا".



وخلال الزيارة عقد الأمير تميم، وأمير الكويت جلسة مباحثات رسمية في قصر "بيان"، جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما جرى خلال جلسة أمير قطر والشيح صباح الأحمد تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

جدير بالذكر، أن الكويت تقوم بوساطة لحل الأزمة الخليجية، التي اندلعت بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر من جهة ثانية، في 5 حزيران/ يونيو 2017؛ بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب، وهو الأمر التي تنفيه باستمرار.