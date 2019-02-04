ميدالية ووثيقة نادرة... ابن زايد وبابا الفاتيكان بتبادلان الهدايا التذكارية (صور)

وقدم محمد بن زايد مع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ختام اللقاء، صندوقا صنع من الجلد، مستوحى من " المندوس"، يحتوي على أول وثيقة صادرة عن الراحل الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي آنذاك، يهب فيها قطعة من الأرض في الجهة الغربية من أبوظبي إلى الكنيسة الكاثوليكية بتاريخ 22 من شهر يونيو/ حزيران عام 1963، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما أهدى ولي عهد أبوظبي للبابا، صورة تاريخية للشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، تجمعه مع إيوزيو لويجي مكليكاني، مطران أبوظبي والخليج العربي آنذاك.

وفي المقابل، أهدى بابا الكنيسة الكاثوليكية " ميدالية تذكارية " للشيخ محمد بن زايد، على الوجه الأول منها صورة لقاء بين القديس فرنسيس والسلطان الملك الكامل الأيوبي — وهو حدث مروي في كتاب الأسطورة "legenda Major" — وعلى الوجه الآخر كتابة منحوتة باللغة اللاتينية عن الزيارة البابوية وتم اختيار هذا الرسم لإظهار هدف الزيارة "الحوار بين الأديان".