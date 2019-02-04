التحالف العربي يؤكد مقتل أكثر من 180 مسلحا من "الحوثيين"

القاهرة — سبوتنيك. وقال المالكي، في مؤتمر صحفي نقلت عنه قناة "العربية" السعودية، اليوم الاثنين، "استهدفنا في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي مقاتلين حوثيين ومدربين في محافظة ذمار، وغارات التحالف قتلت 181 عنصرا في موقع تدريبات الحوثيين في المحويت".

وأوضح قائلا "التحالف حدد توقيت التدريبات، ثم استهدف الموقع العسكري للحوثيين في محافظة ذمار".

وأكد العسكري السعودي على حرص "التحالف"، الذي تقوده بلاده ضد "الحوثيين" عدم وجود أي أطفال في معسكرات "الحوثيين"، وفقا للمعلومات الاستخباراتية، على حد تعبيره.

واتهم المالكي الحوثيين ببناء معسكرات شرق محافظة الحديدة "وهو ما يمثل خرقا لاتفاق السويد، حول إطلاق النار في مدينة الحديدة، الذي وقع في ستوكهولم، في نهاية العام الماضي، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية الأمم المتحدة".

وعرض الناطق باسم "التحالف" خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في الرياض، صورا للطائرة دون طيار "درون"، قال، إنها إيرانية الصنع، أسقطها ودمرها "التحالف".

وأكد المالكي، أن التحالف استهدف خبراء طائرات مسيرة إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء.

وتابع "استهدفنا في 23 من يناير/ كانون الثاني الماضي مقاتلين حوثيين ومدربين في محافظة ذمار".

وينفذ التحالف العسكري العربي، منذ 26 مارس/ أذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.