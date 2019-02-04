شيخ الأزهر يدعو المسلمين إلى حماية المسيحيين

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القاهرة — سبوتنيك. وقال الطيب، في قمة بأبو ظبي جمعته مع بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، مخاطبا المسلمين: "استمروا في احتضان إخوانكم من المواطنين المسيحيين في كل مكان، فهم شركاؤنا في الوطن وإخواننا الذين يذكرنا القرآن أنهم أقرب الناس مودة لنا".

وتابع الطيب "أقول للمسلمين في الغرب: اندمجوا في مجتمعاتكم اندماجا إيجابيا، تحافظون فيها على هويتكم الدينية كما تحافظون على احترام قوانين هذه المجتمعات، واعلموا أن أمن هذه المجتمعات مسؤولية شرعية، وأمانة دينية في رقابكم تسألون عنها أمام الله تعالى".