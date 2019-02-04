انت الان تتابع "زين" ترعى النسخة الـ 16 من معرض TRANS Middle East ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدوسري يتوسط مشعل محمد وفريق زين في جناح الشركة

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها للدورة السادسة عشر من معرض ومؤتمر TRANS Middle East Kuwait 2019 السنوي الرائد الذي استضافته مؤسسة الموانئ الكويتية في دولة الكويت للمرة الأولى بفندق جميرا شاطئ المسيلة، والذي يعتبر أكبر معرض مُتخصص في الموانئ البحرية والنقل والمواصلات في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حفل الافتتاح قد شهد حضور نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية الفريق متقاعد محمود الدوسري، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في زين الكويت مشعل محمد، ومجموعة من القيادات والخبراء والمُتخصصين في قطاعات النقل والمواصلات، بالإضافة إلى أكثر من 400 شخصية عالمية وإقليمية من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين.

وبينت زين أن مُشاركتها في فعاليات المعرض أتت من منطلق حرصها على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلية والإقليمية التي تصب في مصلحة الشأن المحلّي وتُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي، وخاصةً أن المعرض قد وفّر العديد من الفرص الاستثمارية والمشاريع التطويرية في قطاعات النقل والمواصلات بما يُسهم في تطوير البنية التحتية في الدولة.

وأضافت الشركة أن معرض ومؤتمر TRANS Middle East Kuwait 2019 السنوي الرائد الذي استضافته مؤسسة الموانئ الكويتية في دولة الكويت للمرة الأولى يُعتبر أكبر معرض مُتخصص في مُختلف المشاريع التي تعنى بقطاعات الموانئ البحرية والنقل والمواصلات والإمداد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث وفّر المعرض فرصاً استثمارية عديدة، بالإضافة لاستضافته نحو 30 متحدث عالمي في مجالات النقل والدعم اللوجستي الذين تبادلوا الخبرات وشاركوا الحضور خبراتهم، وشهد حضور أكثر من 400 شخصية عالمية وإقليمية من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين.

وأشارت زين إلى أنها تحرص على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلّية والإقليمية التي تهدف إلى الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث لن تدّخر الشركة جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع وتُسهم في رفعة الوطن.