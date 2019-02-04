سيدة تعثر على "بيض ذباب" في مقدمة رأسها

أصيبت سيدة، 55 عاما، بحالة غريبة ونادرة، حيث عُثر على ورم آخذ في النمو في مقدمة رأسها، تبين بعد ذلك أنه "يرقات ذباب" علقت في هذه المنطقة لديها أثناء رحلتها إلى أوغندا وفقا للعين الإخبارية.

بحسب صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، قالت السيدة التي لم يُذكر اسمها، إنها بمجرد ملاحظتها هذه الكتلة المتورمة بعد 9 أيام من عودتها إلى المملكة المتحدة سعت إلى تلقي العلاج اللازم.

وشُخصت حالتها في البداية بـ"لدعة حشرة"، ووصف لها الأطباء المضادات الحيوية وعادت إلى المنزل. لكن بعد 3 أيام أخرى، زاد التورم والألم لدى تلك السيدة، وهذه المرة اكتشف الأطباء فتحة في منتصف الورم بالإضافة إلى تدفق سائل منه.

وبحسب الدكتورة فرح شاهي، إخصائية الأمراض المعدية في مستشفى يورك التعليمي بالمملكة المتحدة، والتي قامت بعلاج السيدة، كانت الفتحة الموجودة في منتصف الورم هي فتحة التنفس لمجموعة يرقات موجودة في مقدمة رأسها، وبعد أخذ عينة لفحصها، وجد أنها يرقات لحشرة لوند النادرة الموجودة في غابات أفريقيا المطيرة.

وفي النهاية، خضعت السيدة إلى عملية جراحية لإزالة هذه اليرقات التي على الأرجح وصلت إلى مقدمة رأسها عن طريق منشفة علق عليها بيض الحشرة، ثم استخدمتها هي في لف رأسها.

وتُعد حالة تلك السيدة الغريبة هي الثانية فقط في المملكة المتحدة منذ عام 2015.