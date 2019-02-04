دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي حدث تاريخي غير مسبوق يجمع بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في الإمارات

حدث تاريخي غير مسبوق شهدته الزيارة التاريخية التي يقوم بها بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إلى دولة الإمارات.

فيديو: لحظة وصول البابا فرنسيس الإمارات لحضور alqiyady 1 فيديو: لحظة وصول البابا فرنسيس الإمارات لحضور

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حيث قام الحساب الرسمي للمؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية على تويتر بنشر صورة تجمع بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر بداخل سيارة، فور وصولهما إلى الإمارات.

وكتب الحساب تعليقًا على الصورة: التواضع والتسامح متمثلًا في شخصيتين عظيمتين.. البابا فرنسيس والإمام الطيب يستقلان سيارة واحدة ويقيمان في بيت واحد"

بماذا وصف البابا فرنسيس زيارته إلى الإمارات؟ alqiyady 1 بماذا وصف البابا فرنسيس زيارته إلى الإمارات؟

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وأشار الحساب الرسمي إلى أن هذا يحدث لأول مرة في التاريخ، وعلى أرض الإمارات، التي تستضيف المؤتمر العالمي الذي يهدف إلى تكريس المحبة والسلام.

© alqiyady حدث تاريخي غير مسبوق يجمع بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في الإمارات

جدير بالذكر أن زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات، هي الزيارة الأولى من نوعها إلى شبه الجزيرة العربية، والتي تستمر حتى يوم 4 فبراير الجاري.

وقد وصل البابا فرنسيس إلى الإمارات بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للمشاركة في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي تستضيفه الإمارة.

تقرير.. لماذا تُعد زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات تاريخية؟ alqiyady 1 تقرير.. لماذا تُعد زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات تاريخية؟

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