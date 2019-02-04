الأمين العام لعصائب أهل الحق يكشف عن إمكانية إخراج القوات الأمريكية في "ليلة ظلماء"

وأشار الخزعلي إلى أنه "لدى العراق برلمان يستطيع أن يتخذ القرار المناسب بشأن التواجد الأمريكي في العراق"، مؤكدا أنه "لدى العراق أيضا مؤسسات عسكرية من جيش وشرطة وحشد وجهاز مكافحة الإرهاب، ويستطيع أن يخرج القوات الأمريكية من العراق سواء كان عددها خمسة أو سبعة أو حتى لو كانت تسعة آلاف شخص بليلة ظلماء"، كما نقل موقع "السومرية نيوز".

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وأضاف الخزعلي "تصريحات ترامب الأخيرة تكشف حقيقة المشروع الأمريكي في العراق بأنه يستهدف دول الجوار"، مشيرا إلى أن "البعض كان يقولون بأن التواجد الأمريكي هو لمساعدة العراق".

وتابع الخزعلي "الدستور يمنع استهداف دول الجوار"، مؤكدا أنه" على ترامب أن يعلم أن العراق دولة قوية عسكريا واجتماعيا وسياسيا وأن العراق هو من يفرض قراره".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 3 شباط 2018، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو مراقبة إيران.